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بريطانيا تسجل أكثر من 120 ألف حالة وفاة بكورونا

بريطانيا في ازمة الكورونا - ارشيفية
بريطانيا في ازمة الكورونا - ارشيفية
لندن - د ب أ
نشر في: السبت 20 فبراير 2021 - 10:25 م | آخر تحديث: السبت 20 فبراير 2021 - 10:25 م

أظهرت الأرقام الحكومية الرسمية الصادرة، اليوم السبت، فى لندن أن أكثر من 120 ألف شخص في بريطانيا توفوا بسبب كورونا.

ويمثل الرقم من ثبتت إصابتهم بالفيروس في الأسابيع الأربعة التي سبقت وفاتهم.

ووفقا لعدد الأشخاص الذين تم إدراج كوفيد- 19 في شهادات وفاتهم كسبب للوفاة، وهو العدد الذى لايتم تحديثه بانتظام على نحو ملائم، فإن هناك بالفعل ما يقرب من 130 ألف حالة وفاة بحلول الخامس من فبراير، وهذا يجعل بريطانيا واحدة من أكثر البلدان تضررا من الجائحة في أوروبا.

ومع ذلك، تواصل البلاد إحراز تقدم سريع في مجال التطعيمات حيث تلقى أكثر من 17 مليون شخص الآن جرعة اللقاح الأولى، أي ما يقرب من واحد من كل ثلاثة بالغين.

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