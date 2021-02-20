تقرير: تأخير التلقيح ضد كورونا يخاطر بظهور السلالات المتحورة

حذرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن تأخير بدء حملات اللقاح ضد كورونا قد يتسبب في ظهور مزيد من السلالات المتحورة، مما يعيق الجهود المبذولة لوضع حد لهذا الوباء.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، عن علماء، قولهم إن العالم وصل إلى نقطة محفوفة بالمخاطر في جائحة كوفيد-19، إذ باتت الظروف مهيأة لظهور مزيد من سلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا، مما يعقد جهود السيطرة على المرض.

وأشارت إلى استمرار انتشار الفيروس بسرعة في أجزاء كثيرة من العالم، حتى مع اكتساب شرائح من السكان درجة معينة من المناعة نتيجة الإصابة أو التطعيم.

ونسبت الصحيفة الأمريكية إلى العلماء القول إن معدلات انتقال الفيروس المرتفعة مع تحصين السكان جزئيًا، يشجع على ظهور سلالات يحتمل أن تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر فتكًا. ويقول العلماء إن مزيد من انتقال العدوى يعني مزيد من الفرص لتطور الفيروس وتحوره.

وفي هذا الصدد، قالت إيما هودكروفت عالمة الأوبئة الجزيئية بجامعة برن السويسرية: "إذا تمتع الجميع بمناعة، فلن يكون هناك فيروس ينتشر تقريبًا ولن يتمكن الفيروس من التكيف"، مضيفة أنه إذا لم يكن لدى أي فرد مناعة، فلن يكون هناك ضغط على الفيروس كي يتطور.

وأوضحت: "أما هذا الجزء الأوسط، عندما يكون هناك سكان محصنون جزئيًا أو مجتمع يتمتع بمناعة جزئية مع الكثير من الفيروسات المنتشرة، فهذا هو الوضع الأسوء والأخطر".

ويقول العلماء إن السلالات الجديدة يمكن أن تقلل أيضًا من فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤدي إلى إعادة العدوى بين الأشخاص الذين تعافوا بالفعل. وأضاف العلماء أن مفتاح تقليل هذه المشكلات يكمن في التباعد الاجتماعي وإجراءات أخرى للحد من العدوى وكذلك تكثيف جهود التطعيم، التي تخلفت في العديد من الأماكن.