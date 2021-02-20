وزيرة الصحة: منظومة التأمين الصحي الشامل حلم قديم لمصر وآن الأوان لتحقيقه

أشادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تنفذها مصر في عدد من المحافظات، خلال الفترة الحالية.

وقالت زايد، في تصريحات لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد بمثابة حلم كبير وقديم لمصر، منذ أكثر من عشرين عامًا، مضيفة أنه آن الأوان لتحقيقه الآن.

وأوضحت أنها قامت اليوم بجولة تفقدية في محافظة الإسماعيلية؛ للتأكد من التشغيل الأمثل للمرحلة الأولى التي تم تدشينها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى مرورها على عدد كبير من الوحدات الصحية.

وأضافت أنه تم حتى الآن الانتهاء من تشغيل المنظومة بالكامل في محافظة واحدة، والانتهاء من التشغيل التجريبي لها في ثلاث محافظات أخرى.