أردوغان: نرغب في تعزيز التعاون مع واشنطن على أساس الربح للطرفين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ترغب في تعزيز التعاون أكثر مع الإدارة الأمريكية الجديدة على أساس الربح للطرفين، وبمنظور طويل الأمد، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

جاء ذلك في رسالة مرئية بعثها أردوغان، اليوم السبت، إلى برنامج تلفزيوني بمناسبة انطلاق قناة تابعة للجنة التوجيهية الوطنية التركية ـ الأمريكية.

وأضاف أردوغان: "نعتقد أن مصالحنا المشتركة مع الولايات المتحدة أكثر من الاختلاف في وجهات النظر".

وتابع أردوغان قائلا: "شهدنا جميعا في الفترة الأخيرة مسارا اختُبرت فيه الصداقة التركية الأمريكية بجدية".

وأشار إلى أن تركيا تنتظر موقفا واضحا من جميع الحلفاء بعد الهجوم الإرهابي الغادر الذي وقع شمالي العراق، الأسبوع الماضي، وأسفر عن استشهاد 13 من مواطنيها.

وعن اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي، قال أردوغان إن الهجوم أثبت مجددا أن الإرهاب عدو للديمقراطية والإنسانية.

واعتبر أن احتضان دولة تدعي الريادة في الديمقراطية والحريات للانقلابيين الذين يستهدفون الديمقراطية، يعد تناقضا كبيرا، وذلك في إشارة إلى إقامة "فتح الله جولن"، زعيم تنظيم "جولن" الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، وكذلك أنصاره في الولايات المتحدة.

ودعا المجتمع التركي في الخارج إلى إبداء ردة فعل ضد جميع الأنشطة والمنشورات التي من شأنها التأثير سلبا على صورة تركيا.