 دراسة: بهذه الخطوة البسيطة يمكن رفع فعالية لقاح أكسفورد المضاد لكورونا - بوابة الشروق
السبت 20 فبراير 2021 1:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:

النتـائـج تصويت

دراسة: بهذه الخطوة البسيطة يمكن رفع فعالية لقاح أكسفورد المضاد لكورونا

وكالات
نشر في: السبت 20 فبراير 2021 - 12:22 م | آخر تحديث: السبت 20 فبراير 2021 - 12:22 م

كشفت دراسة حديثة عن المدة الزمنية الأمثل بين جرعتي لقاح "أكسفورد- أسترازينيكا"؛ لتحقيق مزيد من الفعالية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية، فإن اللقاح يصبح أكثر فعالية في حال جعل المدة الزمنية الفاصلة بين الجرعتين ثلاثة شهور بدلا من 6 أسابيع.

وحسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن فعالية لقاح "أكسفورد- أسترازينيكا"، عند اعتماد الفاصل الزمني الجديد "3 شهور" بين الجرعتين، قد ارتفعت من 55 إلى 81%.

وأشارت الدراسة، إلى أن تلقي جرعة واحدة من اللقاح توفر حماية بنسبة 76% من اليوم 22 إلى 90 بعد التطعيم، وهو ما يعني عدم تراجع في مستوى الوقاية خلال المدة الفاصلة بين الجرعتين.

وأوضح القائمون على الدراسة، أن أخذ جرعة واحدة من لقاح "أكسفورد- أسترازينيكا" لن يكون كافيا، إذ لا بد من الحصول على جرعتي التطعيم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك