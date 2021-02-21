الرئيس الأوكراني يفرض عقوبات على عضو آخر بالمعارضة بذريعة دعم الإرهاب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقوبات على عضو آخر بالمعارضة متهما إياه بتمويل الإرهاب.

وبناء على ذلك سيمنع المعارض السياسي فيكتور ميدفيدتشوك وزوجته أوكسانا مارشينكو من الوصول إلى ممتلكاتهما في أوكرانيا.

جاء ذلك في مرسوم رئاسي نشر اليوم السبت في العاصمة كييف.

وعليه فقد بدأت الإجراءات المناسبة ضدهما.

ويواجه ميدفيدتشوك وزوجته حكما بالسجن قد يصل إلى 12 عاما.

وذكر المرسوم أن الزوجين يمتلكان مصفاة للبترول في جنوب روسيا تمد الانفصاليين في شرق أوكرانيا في دونتسيك ولوهانسك بالوقود.

ورفض ميدفيدتشوك، وهو محام، هذه المزاعم وتحدث عن تصفية حساب مع "المعارضة المنتخبة شعبيا".

وقال ميدفيدتشوك: "كل هذه العقوبات غير قانونية ولا يمكن فرضها دون قرار من المحكمة".

وتستهدف الإجراءات العقابية التي كانت سارية في البداية لمدة ثلاث سنوات 19 شركة وثمانية أشخاص.

وفيكتور ميدفيدتشوك هو زعيم الحزب الموالي لروسيا والمسمى "كتلة المعارضة – من أجل الحياة"، ويعتبر من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي عهد الرئيس ليونيد كوتشما ترأس ميدفيدتشوك - 66 عاما، المكتب الرئاسي في كييف في الفترة من 2002 حتى 2005.

وفي استطلاعات الرأي الأخيرة تقدم حزب المعارضة على الحزب الرئيسي "خدام الشعب" في حجم شعبيته.

كان زيلينسكي حظر ثلاث قنوات تلفزيونية في عمل غير مسبوق أوائل فبراير الجاري كما فرض على المالك الرسمي لها ، تاراس كوساك، عقوبات.

ينتمي كوساك إلى حزب ميدفيدتشوك الموالي للكرملين الروسي.