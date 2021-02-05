 رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع قيادات عسكرية بطرابلس توحيد المؤسسة العسكرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع قيادات عسكرية بطرابلس توحيد المؤسسة العسكرية

هديل هلال:
نشر في: السبت 20 فبراير 2021 - 10:19 م | آخر تحديث: السبت 20 فبراير 2021 - 10:19 م

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، اليوم السبت، مع عدد من القيادات العسكرية بطرابلس أبرزهم محمد الحداد رئيس الأركان التابع لحكومة الوفاق الوطني، لبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد.

ووفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي الجديد، فإن اللقاء يأتي في إطار السعي في توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد عبر مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وناقش المنفي مع الحداد سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، كما تناول اللقاء بحث ومناقشة بعض العوائق التي تمر بها رئاسة الأركان العامة بطرابلس وسبل توحيد المؤسسة العسكرية ودعم اللجنة العسكرية المشترك 5+5.


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