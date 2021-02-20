القبض على مشتبه به في قتل مدير مركز لإيواء المهاجرين بفرنسا

احتجزت السلطات الفرنسية، مشتبها به، عقب مقتل مدير لإيواء المهاجرين وطالبى اللجوء جنوب غربي البلاد.

وقال ممثل الادعاء المسؤول، اليوم السبت، إن الرجل - 38 عاما، اعترف بالجريمة، وكان المشتبه به يريد الحصول على وثيقة من مركز الإيواء الواقع في مدينة باو، حيث كان يقيم سابقا، لمنع ترحيله الوشيك إلى السودان.

وانتهت صفة الحماية الخاصة به في نوفمبر، وبعد صدور حكم بالسجن بات يواجه خطر فقدانها.

وتم استبعاد وجود دافع إرهابي، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن النيابة العامة.

وتوفي الضحية بعد وقت قصير من الحادث الذي وقع صباح أمس الجمعة، وقال ممثل الادعاء إن الصرخات نبهت العاملين في مركز الإيواء، وتم العثور على سكين في مكان الحادث.

من المقرر أن يقرر قاضي التحقيق غدا الأحد ما إذا كان سيبدأ الإجراءات الأولية ضد المشتبه به.