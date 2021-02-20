روسيا تعرب عن اهتمامها بعلاقات طيبة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن روسيا مهتمة بإقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأنها تقوم بالكثير من أجل تحقيق ذلك، لكنها لا ترى معاملة بالمثل.



وقال بيسكوف للصحفيين: "روسيا كانت، ولا تزال، مهتمة بإقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نقوم بعمل الكثير من أجل ذلك، ونحاول حث محاورينا على إظهار الإرادة لتطبيع العلاقات، لكننا لا نتمكن من تحقيق ذلك في كل مرة، ولا نرى معاملة بالمثل في كل مرة، أو بالأحرى، لا نرى معاملة بالمثل مطلقا"، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك "الروسية للأنباء.



ووفقا لبيسكوف، فإن روسيا مضطرة إلى تعزيز أنشطتها الهادفة إلى ضمان الحماية من الأعمال العدوانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يعتبر روسيا خصما له ويقوم بشكل مستمر بإنشاء المزيد من بنيته العسكرية وتعزيزها بالقرب من الحدود الروسية.



يشار أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر الآن بمرحلة صعبة، لم يشهدها العالم منذ انتهاء حقبة الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية قبل حوالي 3 عقود.



كما تشهد العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي توترًا بسبب العديد من القضايا، منها ضم موسكو لشبة جزيرة القرم وسجن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني.