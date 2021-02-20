استطلاع: السبت أفضل أيام الأسبوع للتسوق الإلكتروني لدى المستهلكين في ألمانيا



كشفت نتائج استطلاع للرأي، أن العطلات الأسبوعية هي أكثر الأيام التي يفضلها المستهلكون في ألمانيا للقيام بالتسوق عبر الإنترنت فيها.



وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة أبحاث السوق "نيلزن آي كيو" بين 1270 مستهلكا، أن يوم السبت هو يوم التسوق رقم واحد بالنسبة لمتسوقي الإنترنت في ألمانيا.



كما رصد الاستطلاع أيضا أن حجم التسوق عبر الإنترنت يزيد عن المتوسط في يومي الجمعة والأحد أيضا وأن أحب أوقات التسوق هو الفترة بين الساعة السادسة والعاشرة مساء.



وفي المقابل، أوضحت النتائج أن أكثر يوم لا يفضله المستهلكون في ألمانيا للتسوق الإلكتروني هو يوم الاثنين، أول يوم عمل في البلاد.



وأوضح نحو نصف من شملهم الاستطلاع من المستهلكين عبر الإنترنت أنهم تأثروا بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، بأزمة كورونا خلال الشهور الماضية على سبيل المثال من خلال تراجع الدخل أو الحالات المرضية التي عانوها بأنفسهم داخل دوائر العائلة أو الأصدقاء.



وذكرت شركة "نيلزن"، أن هذه العوامل تركت تأثيرات واضحة على سلوك التسوق لدى أفراد