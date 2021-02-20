الجزائر تسجل 4 وفيات و164 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 18 إصابة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11 ألفا و764.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإحاطة الصحفية اليومية عن تسجيل 4 وفيات جديدة وهي نفس حصيلة يوم أمس، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 2958.

ولفت فورار إلى شفاء 143 حالة جديدة، وهو ما يرفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 77 ألفا، في حين يتواجد 16 مصابا في العناية المركزة.