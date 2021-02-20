المئات ينظمون مسيرات احتجاج على إجراءات كورونا في ألمانيا

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تظاهر عدة مئات ضد تدابير كورونا في المدن الألمانية، اليوم السبت.

وقالت الشرطة إن أكثر من 600 شخص من معارضي هذه التدابير شاركوا المظاهرة التي وصفت بأنها "مسيرة صامتة".

وفي مدينتي هامبورج ودرسدن توجه من سموا أنفسهم "أصحاب التفكير الجانبي" بسياراتهم لتكوين مواكب سيارات.

كما كان هناك متظاهرون معارضون لهذه المظاهرات الاحتجاجية على إجراءات كورونا في أماكن كثيرة أخرى.

ونظمت احتجاجات في مدن مثل جيرا وإيرفورت وتسفايبروكن.

وبحسب المتحدثين باسم الشرطة فقد ظل الوضع هادئا إلى حد كبير حتى وقت ما بعد ظهر اليوم.

وتم تسجيل حوالي ألف مشارك في الأصل في مسيرة بالعاصمة برلين.

وعلى حافتي الطريق وقف سكان المنطقة في شرفات منازلهم واحتجوا على المسيرة بإطلاق الصفارات.

وصاح بعض المتظاهرين المناهضين "النازيون يخرجون"، بينما ضرب آخرون على الأواني بملاعق خشبية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الأحداث تسير بسلاسة بشكل عام.

وفي هامبورج شمالي البلاد قالت الشرطة إن معارضي إجراءات الحماية من كورونا تظاهروا حول منطقة أوترألستر المخصصة للنزهة باستخدام 220 سيارة.

رفع المتظاهرون شعارات مثل "تنفس بحرية – فكر بحرية"، أو "الحقوق الأساسية بدلا من الحق في التطعيم" فوق سياراتهم.

وأوقف الموكب عدة مرات من قبل راكبي الدراجات، وتم القبض على متظاهر واحد على الأقل.

وقالت الشرطة إن 482 سيارة انطلقت في مسيرة احتجاجية وسط مدينة دريسدن.

وأضافت أن ما لا يقل عن 500 معارض لقواعد مكافحة كورونا شاركوا في مسيرة جيرا وأن 140 شاركوا في مسيرة إيرفورت.

ومر موكب من حوالي 100 سيارة عبر شوارع مدينة تسفايبروكن.