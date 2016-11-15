محكمة هندية ترجئ النطق بالحكم بشأن طلب الإفراج بكفالة من ناشطة متهمة بالتحريض

حجزت محكمة بنيودلهي، اليوم السبت، النطق بالحكم بشأن طلب الإفراج بكفالة المقدم من ناشطة مناخ شابة كان قد تم القبض عليها على صلة بمواد تحريضية في تظاهرات المزارعين التي جرى تقاسمها عبر الانترنت من جانب ناشطة المناخ جريتا تونبرج.

وقالت المحكمة إنها سوف تصدر أمرها يوم الثلاثاء.

وجرى إلقاء القبض على ديشا رافي "22 عاما" في بينجالورو في 13 فبراير بناء على تورطها المزعوم في نشر منشورات تحرض على الاحتجاج عبر الانترنت.

وتقول شرطة دلهي، إن هذه المنشورات على صلة بمنظمات سيخية متطرفة وجزء من مؤامرة للتحريض على العنف وتشويه صورة الهند.

وجرى اتهام رافي واثنين آخرين بالتحريض بموجب قانون هندي يرجع لعام 1870 عندما كانت الهند تحت الحكم الاستعماري البريطاني. وبموجب القانون ،يمكن معاقبة التحريض بالغرامة أو بالسجن ثلاثة أشهر إلى المؤبد.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أكثر تحديات خطورة لسلطتها حيث يتظاهر مئات الآلاف من المحتجين على مجموعة من القوانين الزراعية الجديدة.

والكثير من هؤلاء المزارعين هم سيخ من ولاية البنجاب.