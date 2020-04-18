 كوريا الجنوبية تسجل لثالث يوم على التوالي أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل لثالث يوم على التوالي أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 20 فبراير 2022 - 8:54 ص | آخر تحديث: الأحد 20 فبراير 2022 - 8:54 ص

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم /الأحد/ عن تسجيل 104 آلاف و829 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حصيلة قياسية جديدة تشهدها البلاد لليوم الثالث على التوالي؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و962 ألفاً و837 حالة.
وأفادت الوكالة - في بيان نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية عبر موقعها الرسمي - بأنه تم تسجيل 51 حالة وفاة ناجمة عن فيروس "كورونا" خلال الفترة نفسها، وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و405 حالات.


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