رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن هدفه بإلغاء شرط العزل الذاتي لمصابي كوفيد

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه قد حان الوقت للمملكة المتحدة أن تحقق التوازن بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا بعيدا عن "تفويض الدولة"، حيث يستعد لإنهاء المتطلب القانوني للعزلة الذاتية للمصابين بكوفيد-19.

وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء أن من المتوقع أن يلغي جونسون كل القوانين المرتبطة بالجائحة، التي تقيد حريات المواطنين في إنجلترا عندما يطرح رؤيته للمستقبل يوم غد الاثنين.

وسيبلغ جونسون النواب عند عودتهم من عطلة شباط/ فبراير البرلمانية أنه يمكن الاعتماد على برنامج اللقاح والاختبار والعلاجات الجديدة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وقال في مقابلة ببرنامج صباح الأحد لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه يتعين على الحكومة الآن أن تشجع المسؤولية الشخصية.

وقال: "لقد وصلنا إلى مرحلة نعتقد عندها أنكم تستطيعون تحقيق التوازن بعيدا عن تفويض الدولة، وبعيدا عن حظر مسارات معينة من العمل، وفرض مسارات محددة للعمل، لصالح تشجيع المسؤولية الشخصية".

وأضاف أنه يتعين على المواطنين أن يظلوا حذرين، وأن يحصلوا على اللقاحات المضادة إذا لم يكونوا قد حصلوا عليها بعد.

وقال: "أعتقد أن من المهم للغاية أن نظل حذرين".

ورفض جونسون استبعاد إعادة فرض قيود في مواجهة ظهور متحور جديد في المستقبل، وقال: "بالتأكيد لن نطالب المواطنين بعدم الحذر. يظل كوفيد مرضا خطيرا، لا سيما إذا لم تكن قد حصلت على اللقاح".

وقال: "يتعين عليك أن تكون متواضعا في مواجهة الطبيعة".

كما قال رئيس الوزراء البريطاني إن المملكة المتحدة لا يمكن أن تواصل انفاق ملياري جنيه إسترليني خلال شهر على اختبارات فيروس كورونا.

وقال: "أعتقد أننا في حاجة إلى مرونة، لكن لا يجب أن نظل مركزين على الاختبارات.. لا يجب أن نظل ننفق بمعدل ملياري إسترليني في الشهر، وهو ما كنا نقوم به في كانون الثاني/ يناير".

يأتي ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني إن من المتوقع أن تتبع المتحورات الجديدة للفيروس نمطا مشابها لأوميكرون في كونها أكثر اعتدالا من متحورات كوفيد-19 الأولى.

وقال مسؤولون إنه سيجري بحلول نهاية الأسبوع إلغاء لوائح العزل الذاتي لأولئك الذين ثبتت إصابتهم ومن كانوا على اتصال وثيق بهم.

وسيطلب من السلطات المحلية إدارة حالات التفشي بالتعاون مع سلطات الصحة العامة الموجودة مسبقا، كما تفعل مع الأمراض الأخرى.