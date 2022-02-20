نور الشربيني تقصي الطيب وتتأهل لمواجهة جويل كينج في نهائي أون فاير للإسكواش

تأهلت نور الشربيني، بطلة مصر في الإسكواش، والمصنفة الأولى عالميا، لمواجهة النيوزيلاندية جويل كينج، في نهائي بطولة أون فاير، والمقامة حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتغلبت الشربيني، في البطولة البالغ مجموع جوائزها 50 ألف دولار، على زميلتها نور الطيب، في نصف النهائي، بمجموع أشواط (3-1)، في لقاء استغرق 42 دقيقة، بواقع "11 - 7، 5 - 11، 12 - 10، 11 - 8"، وذلك في المشاركة الثانية لـ الطيب عقب عودتها للملاعب بعد توقف استمر أكثر من عام ونصف.

ومن المقرر، أن تلتقي نور الشربيني في النهائي مع النيوزيلاندية جويل كينج والتي صعدت على حساب الأمريكية من أصول مصرية سابرينا صبحي، بنتيجة (3-1) أيضًا في لقاء استمر لـ35 دقيقة.

كانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش «PSA» أعلنت انسحاب سلمى هاني وروان العربي، من البطولة بسبب الإصابة بكورونا.