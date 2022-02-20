فنلندا تهزم روسيا وتحصد أول ذهبية لها في هوكي الجليد الأولمبي

أحرزت فنلندا الميدالية الذهبية لمنافسات هوكي الجليد للرجال بالفوز على روسيا 2 /1 اليوم الأحد في المباراة النهائية بأولمبياد بكين الشتوي.

وحققت فنلندا طفرة كبيرة في منافسات هوكي الجليد وباتت ضمن أقوى الفرق على مستوى العالم، إذ فازت بثلاثة القاب في كأس العالم، كان أخرها في 2019، لكنها لم يسبق لها الفوز باللقب الأولمبي حيث خسر مرتين من قبل في النهائي، الأولى على يد الاتحاد السوفيتي في 1988 والثانية أمام السويد في 2006 ، قبل ان تحصد الذهب أخيرا في بكين.

ولم تسر الأمور بشكل جيد في البداية بالنسبة للفريق الفنلندي، حيث تقدمت روسيا بهدف خلال الشوط الأول عن طريق ميكائيل جريجورينكو.

ولكن فيل بوكا أدرك التعادل لفنلندا في الشوط الثاني قبل ان يحرز هانز بيورنينين هدف الفوز بعد مضي 31 ثانية فقط من بداية الشوط الثالث، عندما غير اتجاه الكرة التي سددها زميله فيل انتيلا.

وحصدت سلوفاكيا الميدالية البرونزية أمس السبت بالفوز على السويد 4 /صفر.