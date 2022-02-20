قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، إن تسليم مصر 500 ألف جرعة من لقاحات كورونا للسلطة الفلسطينية يوم تاريخي، موضحة أن الجرعات إهداء للجانب الفلسطيني بتعاون مشترك بين مصر والصين.

وأضافت خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن القنصل الفلسطيني نداء البرغوثي، وصفت في تصريحات لها اليوم تسليم الشحنة بأنه أمر للإنسانية ويساهم في مكافحة وباء كورونا، لافتة إلى أن لقاح «فاكسيرا - سينوفاك» حاصل على استخدام الطوارئ من وزارة الصحة الفلسطينية شهر ديسمبر عام 2021.

وشددت على أهمية حفظ اللقاحات في درجة حرارة تتراوح ما بين 2 إلى 8 درجات، ووضعها في شاحنة مبردة لضمان الحفاظ على تلك الحرارة خلال فترة الشحن، متوقعة وصول الشحنة إلى المعبر اليوم وتسليمها بعد ذلك لوزارة الصحة الفلسطينية.

وشهد اليوم 20 فبراير الجاري مراسم تسليم السلطة الوطنية الفلسطينية الإهداء المشترك المصري/الصيني، والمُخصص لقطاع غزة، متمثلاً في خمسمائة ألف جرعة من لقاح «فاكسيرا-سينوفاك» المضاد لعدوى فيروس كورونا والمصنّع محلياً في مصر لدى الشركة المصرية القابضة لإنتاج اللقاحات والامصال والأدوية «فاكسيرا» التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية.

ونُظمت مراسم تسليم الإهداء بمقر شركة «فاكسيرا» بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وكل من السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير لياو ليتشينج، سفير جمهورية الصين الشعبية، والقنصل الفلسطيني نداء البرغوثي.

