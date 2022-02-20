 البيئة: التعافي الأخضر والاقتصاد الدوار أساس الإدارة المستدامة للقارة الأفريقية ومواردها الطبيعية - بوابة الشروق
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البيئة: التعافي الأخضر والاقتصاد الدوار أساس الإدارة المستدامة للقارة الأفريقية ومواردها الطبيعية

وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
دينا شعبان
نشر في: الأحد 20 فبراير 2022 - 4:34 م | آخر تحديث: الأحد 20 فبراير 2022 - 4:34 م

شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، فى الدورة الاستثنائية التاسعة لمؤتمر وزارء البيئة الأفارقة (AMCEN)، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس لبحث عدد من القضايا المشتركة.

وأعربت فؤاد، عن سعادتها بتولى دولة كوت ديفوار عقد اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر نظرا لأهمية هذه القضية لقارتنا الأفريقية التي تعاني من مشكلات التصحر وتدهور الأراضي كأولوية قصوى، بالإضافة إلى دور ذلك فى طرح مشروعات القوانين التي تركز على التعافي الأخضر والاقتصاد الدوار والتنوع البيولوجي، ما يساهم في الإدارة المستدامة للقارة الإفريقية ومواردها الطبيعية، علاوة على التركيز على سبل تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بالدول الأفريقية.

وأكدت ضرورة الالتزام بمبدأ الجهود المشتركة والمنهج التشاركي فى معالجة التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن المسئولية المشتركة والمتنوعة ونقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات تمكن القارة من حفظ التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها بالتزامن مع مسار التنمية.

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