الاتحاد الأوروبي يخصص 40 مليون يورو مساعدة إنسانية للسودان

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، تخصيص 40 مليون يورو مساعدة إنسانية للسودان، مؤكدة التزامها بدعم الشعب السوداني في المناطق المحتاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة من خلال الوكالات الدولية.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي، في بيان، اليوم الأحد، أن المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي خصصت 294.2 مليون يورو كتمويل للمساعدات الإنسانية العاجلة لمساعدة السكان المعرضين للخطر في شرق وجنوب إفريقيا في عام 2022.

وقال جانيز لينارتشيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: "لقد تفاقمت التحديات الخطيرة التي يواجهها السكان المعرضون للخطر في شرق وجنوب إفريقيا بسبب الأحداث المناخية القاسية وعدم الاستقرار السياسي والصراع وتأثيرات جائحة الكورونا".

وأضاف: "سيتم استخدام مساعدة الاتحاد الأوروبي ليس فقط لمساعدة السكان المتضررين على تلبية الاحتياجات الأساسية، ولكن أيضا لتعزيز الوقاية من الكوارث والاستعداد لها، ودعم أطفال المدارس في جميع أنحاء المنطقة من خلال مشاريع التعليم الطارئة".