تعرف على أسعار العملات بختام تعاملات اليوم

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تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف اليورو 8 قروش ليسجل 17.72جنيه للشراء، و17.84 جنيه للبيع، كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني 4 قروش ليسجل 21.28 جنيه للشراء، و 21.42 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وارتفع الدينار الكويتي 6 قروش ليسجل 51.77 جنيه للشراء، فيما تراجع لسعر البيع 6 قروش ليسجل 52.11 جنيه .

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليورو ليسجل 17.69 جنيه للشراء، و 17.90 جنيه للبيع، واستقر سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.22 جنيه للشراء، و 21.47 جنيه للبيع.

فيما استقر الريال السعودي ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الدينار الكويتي ليسجل 49.71 جنيه للشراء، و 52.07 جنيه للبيع.

ووفقًا لتعاملات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف اليورو ليسجل 17.69 جنيه للشراء، و 17.90 جنيه للبيع، واستقر سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.22 جنيه للشراء، و21.47 جنيه للبيع.

فيما استقر الريال السعودي ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي ليسجل 49.71 جنيه للشراء، و 52.04 جنيه للبيع.