علق الكاتب والسيناريست عمرو سمير عاطف، على عدم وجود أعمال للأطفال خلال الفترة الحالية، واتجاههم إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن البعض يقول أنه لا يوجد جمهور لأعمال الأطفال.

وتابع خلال لقائه مع برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم السبت، أن المجتمع المصري يشهد فقرًا في أعمال الأطفال، مضيفًا: «على حد علمى لا يوجد أي أعمال أطفال الآن رغم أنها أكثر أعمال يتم مشاهدتها».

واستكمل، أنه على الرغم من عدم إنتاج أي أعمال جديدة خلال الفترة الحالية، إلا أن الأعمال السابقة تحقق مشاهدات قوية، وهذا ينفي ما تم تداوله بشأن أن الأعمال الفنية الخاصة بالأطفال لا تحقق أرباح ولا مشاهدات.

وبشأن مسلسل بكار، قال الكاتب والسيناريست عمرو سمير عاطف، إن حلقة واحدة من مسلسل بكار حققت مشاهدات وصلت لـ 150 مليون مشاهدة وذلك يفند خرافات أن أعمال الأطفال لا تحقق مشاهدات.. والمسلسل حقق 45 مليون متابع أثناء عرضه.

وأوضح، أن الأعمال الفنية الخاصة بالأفعال تشكل وعيهم بدل لجوئهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديوهات الشهيرة التي قد تؤدي إلى انفتاح عقول الأطفال بشكل مبالغ فيه، متابعًا أنه يجب على الدولة التدخل في هذا الأمر كي تشجع المنتجين على إنتاج أعمال خاصة بالأطفال كما عهدنا من قبل للحفاظ على الأطفال المصرية، والهوية المصرية.