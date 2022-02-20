 تحرير 7 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بقطور - بوابة الشروق
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تحرير 7 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بقطور

أرشيفية
أرشيفية
علاء شبل
نشر في: الأحد 20 فبراير 2022 - 3:08 م | آخر تحديث: الأحد 20 فبراير 2022 - 3:08 م

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، اليوم الأحد، من تحرير 7 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز قطور.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز قطور، وحررت 7 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

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