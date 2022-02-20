القنصل العام الفلسطيني: من زكاة مال المصريين تم بناء المسجد الأقصى وقبة الصخرة ورصفت الشوارع

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، فعاليات تسليم السلطة الفلسطينية، 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، "سينوفاك" والذي تم تصنيعه محليا بالتعاون مع الصين.

وقالت نداء برغوثي القنصل العام الفلسطيني والمستشار الثقافي، إن هذه اللقاحات تعتبر لافتة إنسانية من الشعب المصري للشعب الفلسطيني، لافتة إلى نقلها شكر الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه فلسطين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر شركة فاكسيرا اليوم، حيث أكدت برغوثي أن اللقاحات تعتبر بلسم يداوي جراح الأهالي في فلسطين، حيث تعتبر من الداعمين لفلسطين وشعبها.

وقالت البرغوثي: "من زكاة مال المصريين تم بناء المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ورصفت الشوارع والطرق إلى عزة والقدس، مصر لازالت تساند الجدار الفلسطيني وتساعد أهالي غزة رغم الحصار والانغلاق".