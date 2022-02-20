الري: أكثر من 700 بحيرة صناعية لحصد مياه الأمطار

قال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية، إن الوزارة تتخذ قرارات استباقية خاصةً في ظل اضرابات الطقس، وتنبأ الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على الأنحاء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء اليوم السبت، أن مركز التنبأ بالفيضانات التايع للوزارة يتنبأ بسقوط الأمطار قبل حدوثها بـ 72 ساعة، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على إنشاء أكثر من 700 بحيرة صناعية وجبيلة لاحتواء مياه الأمطار.

وأضاف، أنه يتم الاستفادة من كل قطرة مياه بالأشكال كافة، متابعًا أن الوزارة واضعة عدة محافظات نصب أعينها للاستفادة منها وعلى رأسها منطقة شبه جزية سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، ومحافظات الوجه القبلي.

واستكمل، أن وادي الشيخ في محافظة المنيا استقبل أكثر من مليون ونصف متر مكعب مياه، مضيفًا أن هناك عدد من البحيرات الجاري إنشائها حاليًا لاستيعاب مياه الأمطار والاستفادة منها.

وأوضح، أن من ضمن هذه البحيرات استطاعت أن تستوعب 300 متر مكعب من المياه، كانت كفيلة أن تتسبب هذه المياه في حدوث كوارث كبيرة غير متوقعة.