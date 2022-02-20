البحرين تعلن عن وضع حجر أساس منطقة التجارة الأمريكية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، وضع حجر أساس مشروع منطقة التجارة الأمريكية الواقعة في مدينة سلمان الصناعية، بحضور ‎زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، وستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، وأعضاء مجلس البحرين اللوجيستي.

وتأتي منطقة التجارة الأمريكية نتيجة ثمار زيادة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2019، والتي أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم في العام 2021 لإنشاء هذه المنطقة بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين.

كما تأتي منطقة التجارة الأمريكية ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث تبلغ مساحتها 110 الاف متر مربع تقريبا، والتي تصل إلى 1.11 مليون متر مربع مع التوسعة المستقبلية.

وستباشر مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الترويج للمنطقة كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، كما ستسمح منطقة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين للشركات الأمريكية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلى أنها ستسهّل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وعبر أي منافذ أخرى يتم إنشاؤها مستقبلًا في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.

من جانبه، أكّد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، أنّ توافر الفرص الاقتصادية في المنطقة تعد فرصة مثالية للشركات الأمريكية للاستثمار وتوسيع أعمالها من خلال المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين، والتي ستعزّز آفاق أوسع للعلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وفقاً لمزايا اتفاقية التجارة الحرة.