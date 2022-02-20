كشف وليد العطار، المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، عن كواليس إقالة شوقي غريب والجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي.

ويستعد المنتخب لمواجهة نظيره السنغالي ذهابًا وإيابًا في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم المقبلة يومي 25 و29 مارس القادم.

وقال العطار، في تصريحات تلفزيونية: "رحيل شوقي غريب جاء بسبب عدم وجود أي ارتباطات رسمية خلال السنة المقبلة لذلك قررنا توجيه الشكر للجهاز الفني من أجل تقليل النفقات".

وأضاف: "اختيار الجهاز الجديد من اختصاص الثنائي حازم إمام ومحمد بركات وذلك بتكليف من المجلس، من أجل طرح الأسماء على المجلس لاتخاذ القرار النهائي، ولكن ذلك لم يحدث بعد".

وأوضح: "من الوارد اختيار مدرب أجنبي، كل الأمور مطروحة في ذلك الأمر ولم يحسم ذلك الملف بعد، الأمر الآن متوقف على دعم المنتخب الوطني الأول من أجل الوصول للمونديال".

واختتم العطار تصريحاته بالحديث عن لجنة الحكام، قائلا: "عصام عبد الفتاح قدم خطة تطوير للجنة الحكام بالتالي لا صحة لوجود نية لإستقدام رئيس تحكيم أجنبي، ومن المنتظر رؤية الأسماء الذي ستنضم للجنة الحكام، من قبل عبدالفتاح خلال الساعات المقبلة".