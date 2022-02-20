علق الإعلامي أحمد موسى، على تشغيل إثيوبيا لسد النهضة، اليوم الأحد، وبدء توليد الكهرباء منه، لافتًا إلى أن ما فعلته إثيوبيا اليوم يعد خرقا للقانون.



وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن اتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في 2015، بين مصر والسودان وإثيوبيا، متابعًا أن إثيوبيا لم تلتزم بأي بند من البنود الـ 10 الخاصة باتفاقية سد النهضة التي وقعت.



واستكمل، أن إثيوبيا بدأت الملء الأول من سد النهضة، دون التشاور بين دولتي المصب، وذلك الملء الثاني، وجاء الإجراء الثالث اليوم منها وهو توليد الكهرباء، مضيفًا أن الدولة المصرية ترفض أي إجراء أحادي يتم اتخاذه من إثيوبيا.



وافتتحت إثيوبيا رسميا، اليوم الأحد، عملية توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء على رأسهم رئيس الوزراء آبي أحمد.



وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه «بداية من اليوم تبدأ الاستفادة من سد النهضة في توليد الطاقة الكهربائية»، مشيرة إلى أن أعمال البناء الكلية للسد بلغت أكثر من 80%.