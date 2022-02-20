السجن 3 أعوام لمتهم بهتك عرض موظفة بالشارع في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، اليوم السبت، "إ.س.ج"، بائع خردة، بالسجن لمدة 3 أعوام؛ لاتهامه بهتك عرض "ب.م.ع"، موظفة أمن، أثناء سيرها في الشارع، وذلك في القضية رقم 35420 لسنة 2021 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد تلقي بلاغًا من سيدة وزوجها؛ يتهمان شخصًا بهتك عرضها أثناء سيرها في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وحال سير المجني عليها في الطريق العام، ولدى صعودها أحد الكباري، عقب قيام زوجها بتوصليها وتركها بمفردها، فؤجئت بالمتهم يتتبعها ويُمسِك بمناطق العفة من جسدها.

وأضافت التحقيقات أنه وأثناء ذلك استغاثت المجني عليها بزوجها الذي لم يكُن قد غادر المكان بعيدًا، وكذلك بالمارة من المواطنين والذين تمكنوا من الإمساك به.

وبالتحفظ على المتهم، تم طلب النجدة، حيث إقتادهُ الكول الأمني إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته أقر بالواقعة، فتحرر محضرًا بها، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وبإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حُكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: طارق إبراهيم محمد، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات، محمد صالح.