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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي قرر تخصيص 1.2 مليار يورو لدعم أوكرانيا اقتصاديا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي - في كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي - "قررنا منح أوكرانيا 1.2 مليار يورو لدعمها اقتصاديا وماليا وإطلاق مؤتمر للمانحين لدعم إصلاحاتها الاقتصادية".

وأضاف أن "الكرملين يتدخل في حقوق أوكرانيا في تقرير مصيرها وإذا أقدمت روسيا على أي عمل عسكري ضد أوكرانيا فسنواجهها بحزمة قاسية وعادلة من العقوبات".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب - في وقت سابق اليوم - عن "قلقه البالغ" من إمكانية استخدام أحداث مدبرة ذريعة لتصعيد عسكري في أوكرانيا، داعيا "لضبط النفس، الذي تبديه /كييف/ في وجه الاستفزازات المستمرة".