 تعليم الوادي الجديد: تنفيذ 20 ندوة تثقيفية توعوية لطلاب المدارس - بوابة الشروق
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تعليم الوادي الجديد: تنفيذ 20 ندوة تثقيفية توعوية لطلاب المدارس

عمرو بحر
نشر في: الأحد 20 فبراير 2022 - 7:46 م | آخر تحديث: الأحد 20 فبراير 2022 - 7:46 م

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن أول أيام الفصل الدراسي الثاني شهد تنفيذ نحو 20 ندوة صحية توعوية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية في الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأوضح حسن أن ذلك يأتي في إطار خطة التثقيف الصحي داخل المنشآت التعليمية التي بدأت مطلع العام الدراسي، وشهدت التدوات عدة موضوعات هامة تضمنت التغذية السليمة، صحة المراهقين، الإسعافات الأولية، أضرار التدخين، الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشار العدوى، مؤكدا تنفيذ الندوات بجميع الإدارات التعليمية لمراحل التعليم المختلفة الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي "سن المدرسي" بمديرية الصحة، بالتعاون مع مسئول الصحة بقطاع تعليم المحافظة، وإدارة الاتصال السياسي.

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