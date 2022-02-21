التنمية المحلية: لدينا 4 لجان بكل محافظة لرصد ومنع أي تعدٍ على الأرضي الزراعية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك 4 لجان يتم تشكيلهم في كل محافظة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع أي حالة تعدي في المهد.

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأحد، أن هيئة المساحة العسكرية ترصد من خلال الأقمار الصناعية أي تغيرات مكانية للأراضي الزراعية، ويتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية للتعامل معها.

وتابع المتحدث باسم وزارة الأقمار الصناعية أن الدولة لديها آلية متكاملة لتنفيذ عمليات المنع والإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه تم إزالة عدد كبير من المخالفات، وجاري تكثيف الجهود في مختلف المحافظات لإزالة كافة التعديات.