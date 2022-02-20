علي جمعة: السوشيال ميديا تسبب الإدمان ويجب الدعاء لله التخلص منها

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، السوشيال ميديا أصبحت تسبب الإدمان وعلى الإنسان أن يدعوا الله عز وجل أن يخلصه من هذا الإدمان.

واستكمل، خلال لقائه مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء اليوم السبت، أن كل عمل خير يفعل في السر يعد خبيئة صالحة، مشيرًا إلى من ضمن هذه الأعمال قراءة القرآن الكريم وصلاة الضحى والتصدق سراً أو الصيام سراً رعاية الأطفال والأرامل في السر.

واستكمل، أن هذه الأعمال تعد من قبيل الخبيئة الصالحة، ويجب على كل إنسان أن يكون له عمل صالح مع الله سراً، مضيفًا: «صدقة السر تطفئ غضب الرحمن».

وأشار إلى أن الخبيئة السيئة ذنب يجب الإقلاع عنها والتوبة عنها تماما، وعلى الإنسان أن يدرب نفسه على الإقلاع عن الذنوب والتوبة عنها والإقبال على الله عز وجل، قائلًا :«على من يكشف خبيئة سيئة عليه أن يسترها على عباد الله».