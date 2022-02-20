الأشهر الأخيرة تشهد مقتل عدد متزايد من المدنيين عند نقاط التفتيش الأمنية لحركة طالبان

لقي عدد متزايد من المدنيين مصرعهم على أيدي الحرس الأمنى التابع لحركة طالبان عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة ، في تصاعد لأعمال العنف التي يراها البعض على أنها محاولة متعمدة لترويع الشعب .

ولقيت امرأة مصرعها وأصيب اثنان آخران اليوم السبت فى أحدث واقعة من تلك الحوادث بعد أن فتحت قوات الأمن التابعة لطالبان النار على عربة يد / ريكشة / في مدينة قندهار في جنوبى البلاد .

وأكد الحادث اثنان من مسؤولي طالبان وهما محمود عزام المتحدث باسم محافظ الإقليم ونور أحمد سعيد المدير الإقليمي للإعلام والثقافة.

وقال المسؤولان إن سائق العربة فشل في التوقف عند الحاجز الأمني رغم صدور الأوامر له بذلك مما أثار الشكوك حوله .

وأضاف المسؤولان أنه تم احتجاز المسؤولين عن الحادث الذي وقع اليوم السبت .