 مقتل امرأة وإصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار في حديقة بولاية أمريكية - بوابة الشروق
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مقتل امرأة وإصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار في حديقة بولاية أمريكية

وكالات
نشر في: الأحد 20 فبراير 2022 - 1:26 م | آخر تحديث: الأحد 20 فبراير 2022 - 1:26 م

أعلنت السلطات في ولاية أوريجون الأمريكية، أن امرأة قتلت بينما أصيب 5 آخرون جراء حادث إطلاق نار في حديقة بمدينة بورتلاند في الولاية.

وقال مكتب شرطة بورتلاند إن "عناصره استجابوا لتقرير عن إطلاق النار في متنزه نورمانديل الساعة الثامنة تقريبا من مساء أمس السبت".

وأفادت الشرطة بأن قوات الأمن عثرت على امرأة متوفية، ونقل رجلان وثلاث نساء أخريات إلى المستشفى، ولم تعرف حالتهم الصحية على الفور.

ولم تذكر الشرطة أسماء أي من ضحايا إطلاق النار.

وتظهر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كانت هناك مسيرة مقررة تنديدا بمقتل الشاب الأمريكي من أصل إفريقي، أمير لوك، الذي قتل برصاص الشرطة في مينيابوليس، في نفس الوقت الذي وقع فيه إطلاق النار، حسبما ذكرت قناة "كيه أو آي إن- تي في".

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