الجيش الأوكراني يعلن مقتل جنديين في مناوشات مع الانفصاليين شرقي البلاد

أعلن الجيش الأوكراني، مساء اليوم السبت، مقتل اثنين من جنوده، وإصابة أربعة آخرين في مناوشات جديدة مع الانفصاليين الموالين لروسيا شرقي أوكرانيا.

يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار تصاعد التوترات بين روسيا وأكرانيا على خلفية حشد موسكو قرابة 190 ألف جندي على حدودها مع كييف، في خطوة حذر الغرب من أنها قد تكون مقدمة لغزو واسع النطاق.

واتهم الجيش الأوكراني في بيان، الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونباس المتنازع عليها، بارتكاب 70 انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ منتصف الليل فقط.

وأعلن الانفصاليون الموالون لروسيا إصابة مدني في تلك الاشتباكات، متهمين الجيش الأوكراني بارتكاب نحو 60 انتهاكا لوقف إطلاق النار حتى مساء اليوم السبت.

واندلع القتال بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في المنطقة منذ عام 2014، مما أسفر عن مقتل أكثر من 14 ألف شخص، وتم التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار منذ حوالى سبع سنوات، لكن الجانبين يتهمان بعضهما البعض بانتظام بارتكاب انتهاكات.