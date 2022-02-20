محافظ البحر الأحمر: «فتح جميع الطرق المغلقة بسبب الأحوال الجوية»

كشف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، عن تفاصيل الحالة الجوية في المحافظة، بعد تعرض الأنحاء كافة لحالة من الطقس السيء مشيرًا إلى أنه تم فتج جميع الطرق الآن.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء السبت، أن الأمطار تسببت اليوم فيقطع طريق رأس غراب الغردقة عند الكيلو «55- 60»، بسبب قوة اندفاع مياه الأمطار الساقطة من الجبال.

واستكمل، أن الجهات المعنية التابعة للمحافظة يعملون الآن على إصلاح أي إتلاف تأثرت بها الطرق بعد حالة الطقس اليوم، مضيفًا أن عربات شفط المياه تعمل حاليًا على سفط مياه الأمطار المتمركزة على الطرق السريعة.

وحذر، محافظ البحر الأحمر، سائقي المركبات من السرعة في القيادة خاصة في الساعات الأولى من اللصباح الباكر نتيجة تعرض البلاد إلى شبورة مائية من المقرر أن تضرب الأنحاء كافة، مضيفًا أنه يجب الحذر أيضًا خلال ساعات الليل بسبب تواجد بعض المياه على الطرق.