أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته باللاعب العالمي محمد صلاح، قائلًا: «أتحدث عنه كنموذج ومثل أعلى، أشاهد هذ الرجل وأتعلم منه أشياء وأرغب في فعل ما يفعله في طريقة التفكير»، بحسب تعبيره.

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، إن الإصرار على الاستمرار أعظم ما يتسم به «صلاح»، مشيدًا بتصريحات النجم المصري التي قال فيها إن كل همه مرتبط بالذهاب بالكرة إلى المرمى.

وأشاد بتسجيل «صلاح» 150 هدفًا مع ليفربول كرقم قياسي تاريخي، معقبًا: «الهدف مزيكا، صلاح يميل إلى التنويم، والمذيع وهو يتكلم قال صلاح وهو يحرز الجون 11 مرة، هذا الولد بصراحة غير طبيعي، أسطوري».

وأشار إلى أن مدير الفريق يورجان كلوب قال اليوم إن «صلاح» جزء كبير من تاريخية فرقة ليفربول، مؤكدًا أن «صلاح يستحق أن يكون عظيمًا بينما ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يحاولون العودة من تحت الرماد،».

وتمكن النجم المصري محمد صلاح، من تسجيل هدفه رقم 150 في مشواره مع ليفربول، وذلك في المباراة التي تغلب فيها فريقه 3-1 على نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم السبت.