زراعة الوادي الجديد تنظم سلسلة من القوافل الزراعية بقرى المحافظة



أعلن الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، بدء فعاليات القوافل الزراعية للتوعية والإرشاد، والتي تستمر حتى 24 فبراير الجاري بقرى مراكز باريس، والخارجة، وبلاط، الداخلة ضمن مساهمة الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبدعم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد.

وقال كساب إن القوافل بدأت أعمالها بمركز باريس في منطقة بئر ٨ تحت، بحضور عدد من الأساتذة مكلية الزراعة في مجال الإنتاج الحيواني ووقاية النبات والمحاصيل والبساتين والإلبان والصناعات الغذائية، مشيرا إلى عقد لقاء مع المزارعين وعرض أهم المشكلات والتحديات التي تواجههم بمشاركة المهندس سمير عبد اللطيف مدير الإدارة الزراعية بباريس.

وأضاف أنه من المشكلات التي تم عرضها المياه وارتفاع نسبة الحديد بها وطبيعة الأراضي الصعبة وملوحتها وكيفية التغلب عليها، والتغذية السليمة لتسمين العجول ومشاكل في خدمة النخيل ومكافحة الحشرات المختلفة للنخيل وغيرها من المشكلات الزراعية في هذه المنطقة، وتم الرد على الأسئلة وتوضيح الطرق العلمية لحل هذه المشكلات كل فى تخصصه، وسوف يتم عمل بحوث خاصة لحل بعض المشكلات الفنية الأخرى التي تحتاج إلى بعض الوقت.