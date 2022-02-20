نائبة محافظ القاهرة: وضع اللمسات النهائية لأعمال تطوير ميدان السيدة زينب

تفقدت المهندسة جيهان محمد عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال التطوير بميدان السيدة زينب وشارع بورسعيد والشوارع المحيطة بها، برافقة الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حي السيدة زينب، والأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية.

وقالت "عبد المنعم" إن المنطقة الجنوبية تسارع الزمن للانتهاء من أعمال التطوير في مرحلتها الحالية، ليظهر جمال الميدان الذي يتناسب مع جلال هذا المقصد الديني، وفقا للجدول الزمني المحدد ليصبح مركزا حضاريا وتاريخيا ومقصدا سياحيا من الطراز الأول.

وأشارت إلى وضع اللمسات الجمالية والنهائية لأعمال التطوير ومتابعة كافة تفاصيلها، وتوجيه الفرق التنفيذية بإنجاز الأعمال المطلوبة بكفاءة عالية، مشيدة بحجم الأعمال التي تمت خلال فترة وجيزة.

وأوضحت أن الأعمال تجري على قدم وساق، من حيث رفع كفاءة الميدان والطرق وإنارة الأعمدة التي تم تصميمها لتناسب طبيعة المكان ومعاينة البرجولات والمقاعد التي سيتم توفيرها داخل حديقة الميدان، لتكون متنفسا للمواطنين.

وأكدت متابعة أعمال تركيب النجيلة وأعمال التشجير لإضافة اللمسة الجمالية من خلال توظيف اللون إلى جانب متابعة أعمال دهانات غرفة الكهرباء والحمامات التي سيتم توفيرها بالموقع حرصا على توفير كافة الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة الدهانات لواجهات العقارات والتي تتم حاليا في ٢٦ عمارة بطول ٤٧٥ مترا في شارع بورسعيد بداية من شارع قدري وحتى مدرسة السنية الثانوية للبنات.