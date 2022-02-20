عضو بنقابة الأطباء: 80% من الأطباء يحصلون على 2400 جنيهًا

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الاطباء، إن الدولة المصرية متأخرة عن باقي الدول العربية في تطبيق المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أن الأطباء يفتقدون إلى عدة أمور تجعلهم يخطئون.

وأضاف خلال حوار ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، مساء اليوم السبت، أن قانون تطبيق الميؤولية الطبية لحماية الأطباء حبيس الأدراج، والطبيب يفتقد التدريب والتعليم الطبي والسكن الجيد فى مكان العمل، متابعًا أن هذه الأمور تعتبر من أهم أسباب هجرة الأطباء إلى الخارج.

وتابع، أن الأطباء ينتظرون من البرلمان إقرار قوانين المسئولية الطبية ومواجهة الأسباب التي تؤدي إلى هجرة الاطباء، مضيفًا أن التدريب وبيئة العمل والدخل هم النقاط الأبرز في مواجهة أزمة هجرة الاطباء.

وأوضح، أن 80% من الأطباء في مصر يحصلون على 2400 جنيهًا وهذه أجور متدنية للغاية بالنسبة للأطباء، بينما 20% فقط من الأطباء يحصلون على رواتب جيدة.