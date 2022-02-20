 بابا الفاتيكان يشيد بالعاملين في مجال الرعاية الصحية ويصفهم بالأبطال - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يشيد بالعاملين في مجال الرعاية الصحية ويصفهم بالأبطال

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أ ش أ
نشر في: الأحد 20 فبراير 2022 - 7:57 م | آخر تحديث: الأحد 20 فبراير 2022 - 7:57 م

أشاد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، بالعاملين في مجال الرعاية الصحية، ووصفهم بـ"الأبطال"؛ للخدمات التي يقومون بتقديمها كل يوم وليس فقط أثناء وباء فيروس كورونا المستجد.

وأعرب البابا، في كلمته الأسبوعية التي القاها اليوم بساحة القديس بطرس ونقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن شكره العميق وامتنانه للعاملين في المجال الصحي، بمن فيهم المتطوعون الذين يعتنون بالمرضى، قائلا: "يجب أن نذكر العديد من الأطباء والممرضات والمتطوعين الذين ظلوا على مقربة من المرضى، يهتمون بعلاجهم وجعلهم يشعرون بتحسن ومساعدتهم''.

يأتي ذلك تزامنا مع احتفال إيطاليا، اليوم، باليوم الوطني لتكريم العاملين في مجال الرعاية الصحية.


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