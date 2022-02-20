عقب رؤية الشاب الثلاثيني الذي يعمل أخصائي تحاليل، تلك الفتاة التي تكبره بسنوات عدة، بدأ في اللعب بمشاعر العاطفة داخلها، ونجح في إقناعها بأن هوى العشق تجاهها يقطن بداخله وأنه يريد الزواج منها، ونظرا لكبر عمر الفتاة ظنت بداخلها أن تلك الفرصة هى الأخيرة للإقبال على الزواج، مرددة بداخلها "أنا قطر الزواج فاتني"، ليتزوجا في أوائل عام 2014.

ترك الزوجين مسقط رأسهما بمحافظة المنيا، ليستقرا بمحافظة الجيزة وبالتحديد الحوامدية، ومن هنا رفع الستار عن ما بداخله، حيث اعتاد المتهم التعدي على زوجته بالضرب والإهانة ولم يكتف بكل ذلك بل تمادى ليقوم بإحضار سيدات ليل لممارسة معها أعمال منافية للآداب، وبالرغم من إنجابهم 4 أبناء إلا أن الزوج لم يكف عن تلك الأعمال.

قام المتهم باحتجاز زوجته لمدة 4 سنوات منذ عام 2018، واستخرج شهادة وفاة مزورة لها ليستولى على ميراثها بالكامل، ولم يكتف بكل ذلك فقام بإعطائها أدوية خاصة بالعلاج النفسى الأمر الذى كان سبباً فى مرضها نفسياً، وكان دائم التنقل من مكان لآخر ولم يكن يستقر فى مكان حتى لا يعلم أولاده عما يفعله.

ولكن تلك السرداب المظلم لم يستمر طويلا فسرعان ما دب الضيق بداخل ابنته الكبرى التي لم ترضى بقبول تلك الأفعال غير اللائقة التي يقوم بها الأب مع والدتها، لتقرر بوضع حد لتلك المهزلة بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي على الفور انتقلت محل البلاغ، وتمكنت من القبض على الزوج المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم قام باستخراج شهادة وفاة لزوجته وقام بالاستيلاء على ميراثها، وأن المتهم حدد إقامة زوجته واحتجزها داخل المنزل منذ عام 2018، وأن الزوج صادر ضده حكم قضائي في قضية تزوير سابقة.

وردت معلومات لقسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، تفيد بقيام أحد الأشخاص باحتجاز زوجته داخل المنزل لمدة 4 سنوات وتعديه عليها بالضرب وإحداث إصابات بها، بالإضافة إلى اعطائها أدوية مهدئات تسببت في دخولها في أزمة نفسية بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتم تحرير الزوجة المحتجزة، والقبض على المتهم واقتياده لديوان القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.