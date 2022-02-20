نائب: تقدمنا بمشروع قانون للإيجار القديم بفترة انتقالية تصل لـ 7 سنوات

كشف النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، عن تقديم الحزب لمشروع قانون خاص بالإيجار القديم خلال الفترة البرلمانية السابقة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء اليوم السبت، أن مشروع قانون الوفد يهدف لتحقيق السلم الاجتماعي بين الطرفين عبر تحديد فترة انتقالية تبلغ 5-7 سنوات فيما يتعلق بالإيجارات السكنية في الإيجار القديم ومن 3-5 سنوات بالنسبة للتجاري، وكانت دراسات الحزب تقسم هذه الشرائح لطبقات.

واستكمل، أن بعد بيانات الجهاز التعبئة العامة والإحصاء في عام 2017 أظهرت ولأول مرة إحصاءات دقيقة بالوحدات السكنية والتجارية والمشغول منها والشاغر أصبحت الأمور أكثر إيضاحًا، مضيفًا أن بعض المستأجرين يقومون بتأجير شققهم أو تركها فارغة أو استخدامها كمخزن وهذه شريحة ضمن 3 مليون وحدة كما يظهر في بيانات المركزي للإحصاء وهذا يمثل نحو 30% من المشكلة ويمكن حلها سريعًا.

وأوضح، أن المقترح ناقص بالطبقة المضارة من المستأجرين بعد تحرير العلاقة الإيجارية وهذه الشريحة سيكون للدولة دوراً في دعمها فإذا كنا نتحدث عن الضريبة العقارية التي تحصل حاليا على 140 جنيها للوحدة السكنية، ويحصل في آخر العام على 300 جنيه للوحدة العقارية.

وأشار إلى أن في حال كانت القيمة الإيجاري للوحدة السكنية 7 الآف جنيه للعام فهناك دراسات تؤكد بأن من 150 مليارا لـ200 مليار سيتم تحصيلهم كعوائد، وهنخصص جزءا لدفع إيجار غير القادرين.