هولندا تنقل أعضاء سفارتها بأوكرانيا من كييف إلى لفيف

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الأحد، أنها قررت نقل أعضاء سفارتها في أوكرانيا من كييف إلى لفيف، مؤقتًا لاعتبارات تتعلق بالسلامة.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، يأتي القرار في أعقاب تصريحات للولايات المتحدة تقول إن روسيا قد تشن هجومًا على أوكرانيا في أي وقت، وحثت الحكومة الهولندية الأسبوع الماضي المواطنين الهولنديين على مغادرة أوكرانيا.

ونقلت دول عديدة الدبلوماسيين التابعين لها إلى لفيف في أقصى غرب أوكرانيا من كييف، وآخرها نقل حلف شمال الأطلسي «الناتو» طاقمه إلى لفيف، أمس السبت.

وقالت واشنطن، أمس السبت، إن القوات الروسية المحتشدة بالقرب من الحدود الأوكرانية تتقدم وتستعد للهجوم، فيما شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تدريبات لقوات الصواريخ النووية الاستراتيجية الروسية.

ومع تصاعد مخاوف الدول الغربية من اندلاع حرب في شرقي أوروبا، ذكر البيت الأبيض أن فريق الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغه أنهم ما زالوا يعتقدون أن روسيا يمكن أن تشن هجوما في أوكرانيا في أي وقت، وإنه يعتزم الاجتماع مع كبار مستشاريه اليوم الأحد لمناقشة الأزمة.

وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع، يوم السبت، إنهم لا يرون أي دليل على أن روسيا تقلص النشاط العسكري بالقرب من حدود أوكرانيا، مشيرين إلى أن «قلقهم الشديد» إزاء الوضع لا يزال مستمرا.

وبعد تبادل كييف وموسكو الاتهامات بشأن قصف جديد بالقرب من الحدود، حثت كل من فرنسا وألمانيا مواطنيهما في أوكرانيا على المغادرة.