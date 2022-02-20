مصدر أمني يمني: مقتل 3 جنود في قصف صاروخي للحوثيين استهدف معسكراً بمحافظة شبوة

أفاد مصدر أمني يمني، اليوم السبت، بمقتل وإصابة 15 جنديا موالين للجيش الحكومي، في قصف صاروخي شنه مسلحو الحوثي على محافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد.

وقال المصدر من غرفة عمليات المحافظة، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، "إن ميليشيا الحوثي استهدفت مسجد معسكر العلم، بمدينة عتق، بقصف صاروخي، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة 12 آخرين".

وأشار المصدر إلى أن القصف استهدف المسجد أثناء أداء الجنود لصلاة المغرب.

وأوضح المصدر أنه جرى نقل الجرحى إلى مستشفى عتق، وحالة البعض منهم "خطيرة".

ولم يصدر على الفور تعقيب رسمي من الحوثيين حول هذا القصف.

من جانبه، أدان معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، هذا الاستهداف.

وقال في تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تمتلك ميليشيا الحوثي سجل حافل باستهداف بيوت الله وقتل المصلين، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في جرائم إرهابية تكشف دمويتها وهمجيتها، وتنصلها من كل القيم الدينية والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية".

وأضاف الإرياني :"تواصل ميليشيا الحوثي عمليات القتل الممنهج للمدنيين في مختلف المناطق تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي يتقاعس عن مجرد إدانة هذه الأعمال الإرهابية،فضلا عن القيام بمسئولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية في حماية المدنيين، وضمان عدم إفلات المسئولين عن تلك الجرائم المروعة من العقاب".

وشدد الوزير اليمني، على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان "مطالبون بإدانة هذه الجريمة وكل جرائم القتل التي تمارسها الميليشيا بحق المدنيين، والعمل على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب، وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم "مجرمي حرب".