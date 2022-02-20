لاعبة سلة الأهلي تقترب من المشاركة في البرنامج التدريبي لتطوير كرة السلة

تشارك جني الألفي لاعبة كرة السلة بالاهلي والمنتخب المصري للشباب في معسكر تدريبي لمدة خمسة أسابيع اعتبارًا من 16فبراير، الذي سيُقام في الأكاديمية العالمية للرابطة الوطنية لكرة السلة، التي تُعد مركزًا تدريبيًا لرياضة كرة السلة للنخبة في مركز التميز الأسترالي لرياضة كرة السلة في كانبرا بأستراليا.

ستكون الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا اللاعبة المحتملة الثانية من الإناث في برنامج المرأة لأكاديمية الرابطة الوطنية لكرة السلة واللاعبة المحتملة الأولى من الإناث في أفريقيا للمشاركة في معسكر تطوير كرة السلة قصير المدى المُقام في الأكاديمية العالمية للرابطة الوطنية لكرة السلة، الذي يعمل باعتباره مركزًا للرابطة الوطنية لكرة السلة فيما يتعلق بأفضل اللاعبين المحتملين من خارج الولايات المتحدة.

وخلال المدة التي ستقضيها جنى في الأكاديمية العالمية للرابطة الوطنية لكرة السلة، ستشارك جني الألفي في أنشطة تطوير كرة السلة التي تهدف إلى تحسين المهارات، وإمكانية تسديد الكرة، واللياقة البدنية لديها، بتوجيه من المدربين في الأكاديمية التابعة للرابطة الوطنية لكرة السلة ومركز التميز الأسترالي لرياضة كرة السلة. وستشارك في مباريات تدريبية تتضمن خمسة لاعبين ضد خمسة لاعبين ودورات تدريبية بالأوزان جنبًا إلى جنب مع أفضل اللاعبين المحتملين الأستراليين وبرامج تنمية المهارات الحياتية المكثفة التي تركز على كلٍ من التعليم، والصحة العقلية، والرفاهية، والتغذية.

وفي هذا الصدد، أعربت جنى عن سعادتها قائلة: "إنني متحمسة للتدريب في الأكاديمية العالمية للرابطة الوطنية لكرة السلة ولا أطيق الانتظار للسفر إلى أستراليا". وأضافت : "ستكون هذه هي زيارتي الأولى للبلد وقد سمعت الكثير عن التقاليد العريقة لرياضة كرة السلة في أستراليا، وإنني أتطلع إلى العمل مع زملائي ومدربيني واستغلال الخطوة التالية المثيرة هذه في مسيرتي برياضة كرة السلة."

تمتلك جنى خبرة دولية واسعة في مجال كرة السلة من خلال العديد من برامج الرابطة الوطنية لكرة السلة. فقد مثلت قارة أفريقيا في المسابقة العالمية الثانية للشباب التي نظمتها الرابطة الوطنية لكرة السلة، وهي بطولة كرة سلة للشباب، تضم أفضل الفتيان والفتيات في سن 14 عامًا من جميع أنحاء العالم، التي أقيمت في مجمع ESPN Wide World of Sports في مدينة أورلاندا، فلوريدا في شهر أغسطس لعام 2019. احتلت جنى المرتبة الأولى في التهديف ضمن التجمع الدولي للفتيات في المسابقة العالمية للشباب التي تنظمها الرابطة الوطنية لكرة السلة ، وفي وقت لاحق من ذلك العام أثبتت موهبتها في معسكر السيدات الثالث للأكاديمية التابعة للرابطة الوطنية لكرة السلة في أفريقيا في سالي بالسنغال، وشاركت العام الماضي في البرنامج الافتراضي للمرأة التابع لأكاديمية الرابطة الوطنية لكرة السلة.

وباعتبارها واحدة من أفضل اللاعبات المحتملات الشابات في القارة، لعبت جنى مع أحد أفضل الأندية المصرية، نادي الأهلي، ومثلت مصر في بطولة أفريقيا لكرة السلة للسيدات تحت 16 سنة التابعة للاتحاد الدولي لكرة السلة التي أقيمت في بلدها الأم في أغسطس الماضي. وباعتبارها قائدة المنتخب الوطني، فقد قادت مصر إلى المباراة النهائية، حيث احتلت المركز الأول في قائمة هدافي البطولة (بمعدل 18.7 نقطة في المباراة الواحدة) وفي المراكز الثلاثة الأولى في كلٍ من مرات الاستحواذا على الكرات المرتدة وصد التسديدات.