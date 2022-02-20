السفارة الأمريكية في أوكرانيا: روسيا تنشر العنف في الأراضي التي تسيطر عليها

قالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا يوم السبت إن روسيا "تنشر العنف في الأراضي التي تسيطر عليها وتحاول إلقاء اللوم على أوكرانيا".

وكتبت السفارة في تغريدة عبر تويتر السبت: "العالم متحد في إدانته للاستفزازات الروسية الساخرة والواضحة. كلنا نعرف من هو المعتدي، إنها روسيا".

وحذر المسؤولون الأمريكيون من أن روسيا تستعد لخلق ذريعة لغزو أوكرانيا، وأن ذلك قد يأخذ شكل تصعيد مصطنع في الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون، وفقا لتقرير أورده موقع أكسيوس الأمريكي.

يشار إلى أن منطقتي دونتسيك ولوهانسك شهدتا أكثر من 1500 انتهاكا لوقف إطلاق النار يوم الجمعة، وهو ارتفاع هائل، وفقا لبعثة المراقبة في أوكرانيا التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.