تسجيل إصابة واحدة بكورونا في آخر يوم من أولمبياد بكين

سجل منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين اليوم الأحد، حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، في اليوم الأخير من دورة الألعاب.

وقال المنظمون إنه تم إجراء حوالى 67 ألف اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس يوم السبت، وأن أحد الرياضيين أو مسؤول فريق قد ثبتت إصابته لدى وصوله إلى المطار .

وبذلك يصل إجمالى عدد الإصابات التي تم اكتشافها في دورة بكين الشتوية إلى 437 شخصا منذ 23 كانون الثاني/يناير.

يشار إلى أن جميع المشاركين في الألعاب منفصلون تماما عن عامة السكان الصينيين في الحلقة الأولمبية المغلقة. ويتم اختبار جميع المشاركين يوميا.