يطل مسجد سليماني بمناراته الشامخة وقبته العتيقة على مضيق البسفور في صورة محفورة في خيال المؤرخين عن اسطنبول مدينة القباب منذ مئات السنين، ولكن الجامع العظيم يبدأ بالاختفاء رويدا خلف ناطحة سحاب إسمنتية مهيبة ليست سوى أحد مشاريع التطوير التي يسعي نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلالها تحسين صورته، وإن كانت على حساب صورة تراث له مئات السنين.

وتقول إيزان كويمان، مديرة غرفة الآثار باسطنبول لفرانس برس، إنه لم يعد هناك احتراما لمكان أثري أو أي حدود يتم الالتزام بها، مضيفة أن ما يقع من مشروع بناء ناطحة السحاب يعد خيانة للصورة المعروفة عن مدينة اسطنبول.

ونشب الجدل مع تزايد ارتفاع ناطحة سحاب لمؤسسة نشر المعرفة التابعة لنجل الرئيس التركي، والتي يهدد حجمها الضخم واجهة مسجد السليماني الذي نجا من عدة حرائق وزلازل على مدار مئات السنين منذ تشييده على يد المهندس العثماني سنان بالقرن السادس عشر.

ويقول أكرم إمام أوغلو مدير بلدية إسطنبول من الحزب المعارض لأردوغان، إن المساس بالسليمانية غير مرحب به بينما قرر بتشميع المبني لحين الفصل في أمره.

من جانبه اتهم نور إيلن مدير مؤسسة نشر المعرفة التابعة لنجل أردوغان، بأن مهاجمي المشروع يحملون الأجندات المسيسة ويرغبون باستغلال المسجد لخدمة مصالحهم.

من جانبه يؤكد ماهر بولات مسؤول التراث الثقافي ببلدية اسطنبول، أن ناطحة السحاب تجاوزت الارتفاع القانوني بـ 6 أمتار، مضيفا أنها تمحو مظهر مجمع السليماني الذي لم يتبقِ من قصوره الـ 525 سوى 55 قصرا ومبني فقط.

ويقول بولات: "اعذرونا سنبذل ما نستطيع لحماية السليماني لأن ذلك أهون علينا من أن يتم محوهعن الوجود".

ويطالب بولات بإبعاد أهمية موقع تراثي مثل السليماني عن الخلافات السياسية، قائلا إن تلك خلافات عاشت من العمر 20 عاما عى أقصى تقدير، ولكن المسجد تجاوز عمره الـ 450 سنة من التاريخ التركي.